Із внесенням змін до законодавства про пенсійне забезпечення вагомого значення набув страховий стаж. Саме наявність необхідних років страхового стажу визначає право особи на пенсійне забезпечення.

Страховий стаж – це період, за який сплачували внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не менше мінімального. Для зарахування повного місяця до страхового стажу необхідно сплачувати ЄСВ в сумі, не меншій мінімального страхового внеску.

Заборгованість з єдиного внеску призводить до не зарахування працівникам підприємств, установ та організацій, а також фізичним особам-підприємцям страхового стажу за місяці, у яких відсутня сплата. Також звертаємо увагу, що несплачена сума стає податковим боргом та застосовуються фінансові санкції (п. 2 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464). На суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня на суму фактично сплаченої недоїмки за кожний день прострочення платежу. Причому на такі борги термін позовної давності не розповсюджується.

Шановні підприємці та юридичні особи, в яких наявний борг зі сплати ЄСВ, сплатіть свої борги. Зробіть правильну «інвестицію» в своє майбутнє та майбутнє найманих працівників, що працювали у вас.