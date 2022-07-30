Деякі парламентарі з цим не згідні.

Народна депутатка від партії “Європейська Солідарність” Ніна Южаніна наголосила, що скасування виплати середньої заробітної плати мобілізованим за їхнім місцем роботи було помилкою. Політикиня сповістила, що “Європейська Солідарність” реєструє законопроєкт з метою повернути збереження середнього заробітку за місцем роботи (до мобілізації) працівникам, які зараз боронять Україну. Цю гарантію було виключено прийнятим 1 липня законом 2352 щодо оптимізації трудових відносин, який уже набув чинності.

“ЄС” пропонує за умов збереження мобілізованими середнього заробітку на підприємствах, в установах, організаціях, компенсовувати ці витрати роботодавцям:

“Для роботодавців таких працівників, які виплачуватимуть таку середню заробітну плату, — компенсувати відповідні втрати. Тобто для суб’єктів господарювання – право зменшити на суми таких виплат податкові зобов’язання із податків і зборів, що зараховуються до державного бюджету, протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування”, – пояснила Южаніна.

Нардепка наголосила, що звуження соціальних гарантій і далі матиме ще більший негативний вплив на мотивацію мобілізованих працівників. І зараз цього допускати не можна. Вона додала, що ситуацію необхідно терміново виправляти.