Завдяки допомозі Заходу наші військові можуть відслідковувати підготовку до запуску і сам пуск російських ракет, якими завдаються удари по Україні.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що якщо російські кораблі наважаться наступати з Чорного моря, тоді Україна негайно застосує проти противника протикорабельні ракети. Про це головком сказав на зустрічі з надзвичайним та повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк.

Залужний розповів про актуальний стан з безпекою щодо відбиття російської агресії і запевнив посла в тому, що завдяки допомозі країн Заходу наші війська отримали можливість відслідковувати підготовку до запуску і сам пуск російських ракет, якими завдаються удари по Україні.

“ЗСУ уважно відстежують дії ворога в Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизитися до українських берегів і перебувають на достатній відстані. Однак при спробі наступу ми будемо змушені застосувати наші протикорабельні ракети”, — заявив головком ЗСУ.

Водночас він зазначив, що російські кораблі несуть небезпеку для України і на відстані, адже вони також служать і платформами для запуску крилатих ракет.

Залужний наголосив, що головна загроза для України сьогодні — це ракетні удари.

“Однак ми боремося. Збиваємо чималу кількість ракет ворога”, — пояснив він.

Завдяки системам ATACMS у досяжності артилерії України може бути кожен дюйм окупованої території України. ATACMS із дальністю стрільби до 300 км дозволили б тримати на прицілі Кримський міст, російські військові бази на півострові та кораблі в кримських портах.