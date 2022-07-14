На автодорозі Кременець-Радивилів у місті Почаїв на вулиці Радивилівська Кременецького району впало дерево. Громадяни звернулись за допомогою 13 липня о 02:05 до Служби порятунку «101», адже було неможливо здійснити рух автомобілів в обох напрямках.
На місце події виїхало чергове відділення 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Особовим складом за допомогою бензопили повалене дерево було розділено на частини та відтягнуто на узбіччя.