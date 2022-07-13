“Порядок денний складався з наступних питань: 1. Про звернення Золочівської районної ради Львівської області до Верховної Ради України щодо ухвалення проекту Закону України «Про заборону Московського патріархату на території України» (реєст. №7204 від 22.03.2022 року). 2. Про заборону діяльності Української православної Церкви московського патріархату на території Золочівського району Львівської області. 3. Про заборону діяльності Української Правовірної Греко-Католицької Церкви «Група Догнала» на території Золочівського району Львівської області. 4. Різне. Одноголосно рішенням сесії діяльність церков московського патріархату та Групи Догналана території Золочівського району Львіської області ЗАБОРОНЕНО!!! Агентурі кремля не місце у нашому районі! Слава Україні !”, – йдеться у повідомленні Золочівської районної ради.