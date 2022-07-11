У Рівному відбувся товариський благодійний матч між БК «Рівне» та БК «Тернопіль». Це перша гра між професійними командами від початку повномасштабного російського вторгнення.

Матч мав незвичний формат – за обидві команди зіграли їх президенти Сергій Ліщук та Ігор Комендант, вийшов на майданчик тренер тернополян Дмитро Забірченко, а за чоловічу команду Рівного дебютувала гравчиня жіночої команди Вікторія Шматова.

На майданчику вирували справжні спортивні пристрасті. Глядачі, яких зібрався повний зал, отримали неймовірні емоції. Товариська гра завершилась перемогою господарів майданчику з рахунком 67:60.

«У Рівному завжди приємно грати. Коли нас запросили на благодійний матч на підтримку ЗСУ, ми одразу погодилися і зрозуміли, що також глядачам, які скучили за баскетболом, буде дуже приємно», – розповів тренер тернополян Дмитро Забірченко.

Усі зібрані кошти будуть відправлені на потреби бійців ЗСУ.