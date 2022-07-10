У Міністерстві освіти і науки працюють над введенням документів про освіту в додатку «Дія». Багатьом українцям з окупованих територій або тим, хто за кордоном, потрібні такі документи.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Нині підготовлений проєкт постанови КМУ щодо відображення відомостей, що містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням мобільного застосунку “Дія”, — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що наразі завдяки порталу ЄДЕБО українці за допомогою електронного підпису можуть отримати дані про свої документи про освіту. Інформацію, отриману з цього порталу, можна використати для перевірки даних у Реєстрі документів про освіту. А виписка з цього реєстру вже може бути “корисною для визнання українських документів про освіту для подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, зокрема в країнах Європейського простору вищої освіти”.