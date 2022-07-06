В Україні зросли бюджетні витрати на заробітні плати військовослужбовцям. На місяць на ці потреби необхідно приблизно 40 мільярдів гривень. Раніше стільки витрачали майже за рік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, загалом витрати на оборону вже набагато більші, ніж прописані в державному бюджеті 6% ВВП.

«Витрати на оборону, звісно, збільшуються… Хтось рахував: те, що ми зараз виплачуємо за місяць нашим військовослужбовцям, раніше ми платили майже за рік. Тому тут очевидно більше», — зазначив Завітневич.

Депутат переконує, що зменшувати зарплату бійцям не стоїть у парламенті. Навпаки, мовляв, народні обранці хочуть підняти рівень виплат військовим.

«Подивимося, все залежить від загального стану економіки. Будемо проводити консультації з Кабінетом Міністрів і Міністерством фінансів щодо коштів», — сказав Завітневич.

В умовах воєнного стану бійцям виплачують додаткову винагороду — 30 тисяч гривень на місяць. Її отримують військові Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Також її отримують бійці управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, службовці рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейські.

Держбюджет зорієнтований і на виплати внутрішньо переміщеним особам – уже виплачено близько 17,2 мільярда гривень допомоги на проживання 2,3 мільйонам переселенців.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, повідомила, що Мінсоцполітики спрямувало наступний транш обсягом майже 6,2 мільярда гривень на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Загалом уряд виплатив близько 17,2 мільярда гривень майже 2,3 мільйонам людей, які були вимушені переміститись із зон активних бойових дій всередині країни.

Нагадуємо, що, відповідно до рішення уряду, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; для інших осіб — 2 000 гривень.

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Також допомога виплачується внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, або подали документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.