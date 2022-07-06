З 2023-го українці зможуть вільно володіти короткоствольною зброєю. Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

«Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова», – йдеться в повідомленні.

Андрусів зазначає, що міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готують зміни до другого читання законопроєкту. Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Після цього певний організаційний час запускатимуть відповідні реєстри зброї.

«Можливо, будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти, чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки», – додає радник міністра внутрішніх справ.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що війна з росією та роздача тисяч одиниць зброї силам оборони є доказом того, що громадяни України вміють поводитися з нею. Тому обмеження на носіння та зберігання зброї слід послабити.