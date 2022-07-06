На території Софії Київської 5 липня відбулася перша неформальна, але публічна зустріч духовенства Православної Церкви України і Української Православної Церкви МП.

Про це повідомив ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості о. Георгій Коваленко, передає Релігійна правда.

Її проведенню сприяло Міністерство культури та інформаційної політики України (на зустрічі був міністр Олександр Ткаченко), Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (голова служби Олена Богдан була модератором дискусії) та Національний заповідник «Софія Київська», який надав приміщення Будинку митрополита для проведення.

“Особисто для мене це продовження на якісно новому рівні історії першої зустрічі Мережі відкритого православ’я у 2018 році за декілька місяців до надання ПЦУ Томосу, коли ми заявили, що хочемо бачити “замість війни юрисдикцій, взаємне визнання, мирне співіснування, співпрацю і співслужіння”. Можливо, прийшов час реалізувати цю візію першого кроку до повної єдності Українського Православ’я”, – зазначив Оо. Георгій Коваленко.

На думку учасника зустрічі священика ПЦУ Андрія Дудченка, було зрозуміло, що “спільного у нас набагато більше, ніж того, що розділяє”.

“Ми маємо спільну віру, спільну богословську, літургічну та канонічну традиції. Ми маємо спільну історію, але подекуди різнимося в оцінці певних подій з історії. Треба працювати над спільним баченням історії. Ми єдині в розумінні деструктивної позиції Московського Патріархату, який підтримав війну проти України. Ми маємо багато спільних проблем. Всі ми є виходці з РПЦ. Всі ми відчуваємо брак освіти духовенства і єпископату. Нашим Церквам притаманна “візантійщина” в плані надмірного акцентування ритуалу, різних цяцьок та атрибутів влади і авторитету. Нам потрібно вивчати та відроджувати київську традицію – і в літургіці, і в церковному мистецтві та архітектурі, і в канонічній традиції виборності духовенства та єпископату”, – написав він.

За словами священика, йшлося про те, що треба відмовлятися від “мови ворожнечі”. Було запропоновано також відмовитися від ганебної та антиканонічної практики перехрещувань. Наступним кроком може бути відкрите проголошення того, що віряни можуть вільно відвідувати храми і брати участь у Богослужіннях обох юрисдикцій.