У Генштабі заговорили про використання застосунку Дія для військового обліку у майбутньому. Однак у Мініцифри уточнили, що повісток у Дії точно не буде.

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри – Мстислав Банік, 24 каналу.

Він підкреслив, що «Дія» – це не електронний реєстр, тому інформація про повістки у застосунку не відповідає дійсності. Про те, що у «Дію» не будуть надсилати повістки, раніші говорив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До речі, плітки про “мобілізацію через Дію” поширювали у телеграм-каналах. Однак Федоров закликав не вірити схожим повідомленням, оскільки їх можуть вкидати російські ЗМІ.