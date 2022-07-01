Білорусь дозволила безвізовий в’їзд громадянам Польщі, який діятиме з 1 липня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно
Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.
“З метою підтримки добросусідських відносин главою держави було ухвалене рішення щодо запровадження тимчасового безвізового порядку в’їзду для громадян Польщі”, – йдеться в повідомленні.
Також на сайті білоруських прикордонників повідомляють, що перетинати кордон можна хоч щодня, однак кількість перебування в Білорусі по “безвізу” для громадян Польщі не повинне перевищувати 90 днів. ПЛР-тести чи сертифікати про вакцинацію від коронавірусу білоруси не вимагатимуть. А от зареєструватися в органах влади в 10-денний термін – обов’язково.