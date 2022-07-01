Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

“З метою підтримки добросусідських відносин главою держави було ухвалене рішення щодо запровадження тимчасового безвізового порядку в’їзду для громадян Польщі”, – йдеться в повідомленні.

Також на сайті білоруських прикордонників повідомляють, що перетинати кордон можна хоч щодня, однак кількість перебування в Білорусі по “безвізу” для громадян Польщі не повинне перевищувати 90 днів. ПЛР-тести чи сертифікати про вакцинацію від коронавірусу білоруси не вимагатимуть. А от зареєструватися в органах влади в 10-денний термін – обов’язково.