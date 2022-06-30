Координаційний центр підтримки Збройних сил України Асоціації футболу Тернопільщини продовжує проводити чергові серії благодійних матчів команди зірок тернопільського футболу.

25 червня футбольне свято у непростий воєнний час відбулося у мальовничому селі Нараїв, що на Бережанщині. Координаційний центр підтримки Збройних сил України Асоціації футболу Тернопільщини організував благодійний матч за участю зірок тернопільського футболу та місцевої команди ФК «Нараїв» – учасниці вищої ліги чемпіонату Тернопільської області.

У непростому поєдинку все ж сильнішими виявилися зірки тернопільського футболу.

Оскільки поєдинок був благодійним, як повідомили його організатори, завдяки пожертвам, а також аукціону у перерві матчу, вдалося загалом зібрати 33 тисячі гривень, десять з яких у конверті опустив в скриньку Артемчик Самойленко. Всі кошти будуть скеровані на допомогу Збройним силам України. А найголовніший і одночасно наймолодший благодійник отримав у подарунок від організаторів матчу футбольний м’яч з автографом легенди тернопільського футболу, кращого бомбардира в історії тернопільської «Ниви» Ігоря Яворського.

Також учасники футбольних баталій дякують організаторам: Мирославу Сновиді за надання автобуса, президенту ФК «Нараїв» Дмитру Ваньчуку, а також голові громади Євгену Здебському.

ФК «Нараїв» – Зірки тернопільського футболу – 0:1 (0:2).

Голи: Максим Проців (43), Тарас Мороз (75).