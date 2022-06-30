Після великої паузи, пов’язаної з повномасштабним вторгненням російських окупантів в Україну, минулими вихідними на Львівщині відновили проведення Меморіалу Ернста Юста з футболу.

26 червня єдиний представник Тернопільщини на турнірі – великогаївський «Агрон» у матчі 1/16 фіналу на стадіоні «Фенікс-арена» зустрічався з командою «Фенікс» (Підмонастир) і поступився супернику з рахунком – 0:3.

Двічі ворота чемпіона Тернопільської області 2021 р. вразив Віталій Дахновський (4 та 70 хвилини) та один раз Річман (83 хвилина).