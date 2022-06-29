Про це інформує відділ комунікації поліції Києва

Упродовж вихідних правоохоронці спільно з представниками військового комісаріату перевірили 420 столичних нічних закладів з метою вияснити, як люди дотримуються обмежень воєнного стану, зокрема вимог комендантської години.

Як наголосив очільник столичної поліції Іван Вигівський, в умовах воєнного стану громадяни просто зобов’язані дотримуватися обмежень комендантського часу. Тим більше, що поліцейські Києва разом з військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки.

З усіх перевірених нічних розважальних закладів у нічний час працювали тільки два, де виявлено 413 осіб, що порушили комендантську годину. У підсумку 219 чоловікам вручили повістки до військкомату.

Окрім того, правоохоронці виявили осіб, котрі мали при собі наркотичні речовини. За усіма виявленими фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

“Поліцейські також склали 73 адміністративні протоколи за статтями 178 – розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 – дрібне хуліганство, 185 – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексі України про адміністративні правопорушення, — зауважив Іван Вигівський. — Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці повинен розуміти усю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора. Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності “.