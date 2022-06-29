Зокрема діятимуть тарифи на рівні минулого опалювального сезону впродовж червня та липня 2022 року.

Таке рішення прийняли на виконкомі для забезпечення соціального захисту населення міста Тернополя та у зв’язку із завершенням 31 травня 2022 року дії Меморандуму між НАК «Нафтогаз України», Урядом та місцевим самоврядуванням про непідвищення рівня тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, пояснили у міській раді Тернополя.

«Можливість збереження тарифу для населення не вище існуючої ціни пов’язана з тим, що Уряд продовжив дію державного регулювання на природний газ, який використовується для виробництва теплової енергії, у тих самих розмірах, як і в минулому опалювальному сезоні, – розповів директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. – Встановлений тариф на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води з понижуючим коефіцієнтом, тобто не реальний повний тариф, а тариф на рівні минулого року, на 20 % нижчий, буде діяти на території Тернопільської громади до 31 липня 2022 року включно».

Уряд прийняв Постанову, яка діятиме протягом двох місяців – до 31 липня 2022 року, за якою вартість природного газу для виробництва теплової енергії стала однаковою для всіх категорій споживачів. Це означає, що вона приблизно удвічі знизилася для бюджетних установ.

Відповідно до законодавства, теплопостачальне комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» пропонує провести процедуру коригування тарифів на природний газ для виробництва теплової енергії та гарячої води для бюджетних установ.