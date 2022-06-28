Притула назвав суму, яку вдалося зібрати для ЗСУ від початку війни (ВІДЕО) - Газета Свобода
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Притула назвав суму, яку вдалося зібрати для ЗСУ від початку війни (ВІДЕО)

Ірина Нова
28.06.2022
в ВІЙНА З рф, інтерв'ю, Новини, Суспільство
Притула назвав суму, яку вдалося зібрати для ЗСУ від початку війни (ВІДЕО)
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Трохи більше ніж за 3 місяці повномасштабної війни в Україні – з 24 лютого по 2 червня – Благодійний фонд Сергія Притули зібрав понад мільярд гривень на допомогу армії, розповів він 24 каналу.

Українці почали активно донатити з початком повномасштабної війни

Наразі до цієї суми можна додати ще 600 мільйонів гривень, зібраних у рамках проєкту “Народний Bayraktar” та ще певну суму, що накопичилася за 3 тижні. Загалом у липні фонд, ймовірно, перетне 2-мільярдний рубіж. Про це розповів сам волонтер та громадський діяч Сергій Притула.

Для порівняння, за 8 років, що триває війна на нашій території, тобто з 2014 по 2021 рік, він зібрав на армію 52 мільйони гривень. Притула зізнався, що дуже цим пишався, адже серед волонтерів – фізичних осіб мало хто оперував подібними цифрами.

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Громадський діяч поділився, що, з одного боку, такі здобутки неабияк тішать – це командна робота, що показує справжні можливості та дуже помітно допомагає захисникам України.

З іншого боку, йому шкода, що така активність українців почалася лише тоді, коли війна підійшла ближче, а ракети почали літати по всій території. До прикладу, за цілий 2021 рік Сергій Притула зібрав на допомогу армії 6 мільйонів гривень, і це, за його словами, було дуже непогано.

Натомість зараз вартість лише одного конвою, який його команда доставляє військовим, може сягати десятків мільйонів.

“Ми веземо конвой – 4 броньовики та “медичка”. В одному з броньовиків стоїть комплекс літальних апаратів безпілотних ПД-1 в кількості 2 штуки, ну і ще дрони, “тепліки”, амуніція. 22 мільйони гривень – колона йде. Це всього-на-всього одна колона, але це так, як я зібрав за 19-й, 20-й і 21-й роки”, – розповів волонтер.

Повне інтерв’ю з Сергієм Притулою:

Як українці зібрали 600 мільйонів гривень на Bayraktar

    • У свій день народження 22 червня Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченом оголосив про наймасштабніший проєкт свого фонду. Він закликав українців “скинутися” на 3 безпілотники Bayraktar, аби вони допомогли українським військовим боронити рідну землю.
    • На це потрібно було 500 мільйонів гривень, або 15 мільйонів доларів, всього за тиждень. 2 мільйони доларів Притула виділив з резервів фонду, решту треба було зібрати. Здавалося б, завдання нереальне, однак українці підхопили виклик.
    • Вже за перший день збору українці зібрали майже половину суми – 200 мільйонів гривень. На ранок 23 червня, коли зі старту минула доба, загальна зібрана сума сягнула 296 мільйонів. Цим волонтери покрили вартість двох безпілотників.
  • Врешті, ввечері третього дня збору – 24 червня, Сергій Притула оголосив, що закриває збір. За цей час українці перевершили мету та зібрали для ЗСУ 600 мільйонів гривень. Волонтер заявив, що завдяки цьому його фонд зможе купити аж 4 Bayraktar для військових.

 

Джерело: 24 канал
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Ірина Нова

Ірина Нова

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