Земельні питання під час воєнного стану дедалі частіше турбують українців, адже нещодавно набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану».

Ось деякі з найпоширеніших запитань про особливості використання земель державної та комунальної власності під час воєнного стану, на які надали відповідь фахівці системи безоплатної правової допомоги.

Якщо орендарі земельної ділянки зараз не мають змоги використовувати її, чи несуть вони відповідальність за це?

Ні.

Для яких потреб можуть надаватися земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній чи комунальній власності?

Такі земельні ділянки можуть надаватися у користування лише для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Чи здійснюється безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність?

Саме зараз діє норма, яка забороняє безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність. Окрім цього, заборонено надавати дозвіл на розроблення документації із землеустрою з метою безоплатної передачі земельної ділянки у приватну власність. Також заборонено формування земельних ділянок, крім тих, що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на строк до одного року.

Чи проводяться земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення?

Ні, зараз не проводяться земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності. Оголошення нових земельних торгів забороняється. Більше того, вважаються скасованими такі земельні торги щодо набуття права оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, які оголошені, але не завершені до часу набуття чинності цих нововведень.

Чи можуть землекористувачі, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності на праві постійного користування, передавати такі земельні ділянки в оренду?

Так, землекористувачі, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності на праві постійного користування (крім державних, комунальних підприємств, установ, організацій), емфітевзису, можуть передавати ці земельні ділянки в оренду. Термін оренди не може перевищувати один рік. Використовуватися така земельна ділянка може лише для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. За постійним землекористувачем у такому випадку зберігається право постійного користування земельною ділянкою.

Яким чином здійснюється оформлення такої передачі земельної ділянки в оренду?

Укладається в електронній формі договір про те, що передається постійним користувачем чи емфітевтом відповідна земельна ділянка в оренду. Реєструється цей договір, у разі необхідності й зміни до нього, районною військовою адміністрацією. Саме з дня державної реєстрації договору оренди землі виникає право оренди земельної ділянки. І, відповідно, з того часу орендар земельної ділянки набуває прав та обов’язків орендаря.