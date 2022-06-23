Європейська рада підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Рішення ухвалили всі 27 країн-членів.

Це відбулося на саміті у Брюсселі 23 червня. Про це повідомляє Gazeta.ua.

“Погоджено! Європейська рада щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського і Маю Санду, а також народи України і Молдови. Наше майбутнє – разом!” – написав у Twitter президент Євроради Шарль Мішель.

Надання відповідного статусу – це значний крок для подальшого вступу країни у Євросоюз. Цей статус надає Україні низку переваг:

– Європейське майбутнє нашої держави вже закріплене юридично. Процес приєднання розпочався, а зараз Україна вже відповідає низці критерій, які висувають до кандидатів;

– Завершення глобальної трансформації всіх сфер під час підготовки до членства, Єврокомісія надаватиме постійні консультативні послуги та іншу допомогу;

– Україна стала повноправним членом програм та ініціатив ЄС, відкритих як для країн ЄС, так і країн зі статусом кандидата на членство. Україна, як країна-кандидат, відтепер має ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик Союзу;

– Відповідний статус приваблює інвесторів, адже вони діятимуть на ринку, який є передбачуваним, а бізнес – захищеним. Привабливість для інвесторів також потребуватиме надійних гарантій безпеки після перемоги над Росією;

– Україна отримала доступ до фінансової допомоги для країн, які готуються до членства. Допомогу можуть надавати через гранти, інвестиції або як технічну допомогу;

– ЄС акумулюватиме кошти для відновлення України через спеціальний Трастовий фонд солідарності. Такі інвестиції тепер сприйматимуться як вклад у добробут потенційного члена Союзу;

Водночас надання статусу кандидата передбачає виконання Україною низки вимог. Перед переговорами щодо вступу в ЄС нашій країні необхідно виконати план дій, який підготувала Європейська комісія:

– Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України. Включно з процесом попереднього відбору на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

– Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

– Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;

– Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

– Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора як частини середовища безпеки України;

– Має запрацювати “антиолігархічний” закон;

– Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

– Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Процес вступу в Євросоюз може тривати протягом понад 10 років. Саме за цей період Україна повинна впровадити в практику правила і стандарти ЄС.