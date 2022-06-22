Кримінальне провадження розпочали працівники Тернопільського районного управління поліції проти жителя Харкова. Він, перебуваючи у громадському місці, використовував заборонену символіку, повідомляє місцеве видання.



25-річного чоловіка правоохоронці виявили під час патрулювання вулиць Тернополя. Він публічно використовував символіку комуністичного тоталітарного режиму: носив на одязі значки з зображенням серпа і молота та радянської зірки. Зняти їх порушник категорично відмовився.

Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 436-1 ( публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції) ККУ України. Подібні дії караються обмеженням волі терміном до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.