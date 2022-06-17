«Яка заміна? Тут пацани 19 річні сидять» – рашист пояснює дружині, що в його підрозділі вже чекають не на ротацію, а на повне виведення з території України.

«Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто, не раніше вересня. Заміни вам немає. Навіть тих, у кого контракти закінчуються – все одно будуть там, доки не закінчаться воєнні дії».

Втім, командування не дає їм такого шансу. Саме про це в перехопленій розмові розповідає російському окупанту його дружина:

Дружини рашистів намагаються повернути своїх чоловіків додому, доки вони ще живі.

Чоловік обурюється тим, що дружини військових замало роблять для їхнього повернення.

Каже, що потрібно звертатися в прокуратуру. На що дружина заперечує:

«А що в прокуратурі скажеш? Ти контракт підписав».

Військовий пояснює, що ця ситуація примусить їх іти на крайні заходи: