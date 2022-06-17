«Яка заміна? Тут пацани 19 річні сидять» – рашист пояснює дружині, що в його підрозділі вже чекають не на ротацію, а на повне виведення з території України.
«Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто, не раніше вересня. Заміни вам немає. Навіть тих, у кого контракти закінчуються – все одно будуть там, доки не закінчаться воєнні дії».
«А що в прокуратурі скажеш? Ти контракт підписав».
«Якщо нічого не зміниться, люди дізнаються цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу немає, як додому поїхати. Тут або тебе, або ти. Кожного дня сидиш і думаєш: пиз… (вдарить) поруч з тобою, залишаться від тебе одні кросівки». А на чергові заперечення дружини щодо відсутності заміни, каже: «Нехай повністю виводять. Яка заміна? Тут пацани 19 річні сидять…»