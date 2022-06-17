Про це повідомила на пресконференції Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Ми рекомендуємо надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ. Україна чітко продемонструвала прагнення жити за європейськими цінностями та стандартами.
І розпочала перед війною шлях до ЄС», — наголосила Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії щодо рекомендації надати Україні статусу кандидата в члени в ЄС.