«Ми рекомендуємо надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ. Україна чітко продемонструвала прагнення жити за європейськими цінностями та стандартами.

І розпочала перед війною шлях до ЄС», — наголосила Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.