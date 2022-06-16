Це для осіб, строк повторного огляду яких припав на період дії воєнного стану.

Відповідно до урядових рішень, прийнятих під час війни, інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для осіб, строк повторного огляду яких припав на війну, продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

З урахуванням зазначеного уряд також автоматично продовжив виплату всіх пенсій і соціальних допомог з інвалідності, а також термін дії індивідуальної програми реабілітації для зазначених осіб.

Це означає, що люди з інвалідністю, строк повторного огляду яких припав на війну, можуть без проходження чергової ЛКК чи МСЕК отримувати пенсії та соціальні допомоги, реабілітаційні заходи, користуватися пільгами та гарантіями, передбаченими для осіб з інвалідністю законодавством.

Повторний огляд таких осіб переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування.

Крім того, установлено, що на період дії воєнного стану на території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування:

– у разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії;

– медико-соціальні експертні комісії здійснюють свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності та забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативною комісією незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.

Також врегульовано питання щодо строку дії індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

МСЕК або ЛКК можуть переглядати реабілітаційні заходи, передбачені індивідуальною програмою, та за результатами їх перегляду коригувати індивідуальну програму або складати нову індивідуальну програму під час чергового огляду особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за зверненням реабілітаційної установи або у порядку нагляду за виконанням індивідуальної програми.