На полицях мережі супермаркетів “Сільпо” найближчими днями з’явиться добре відома усім українцям сіль виробництва “Артемсолі”. Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України, пише agronews.ua.

“Мережа супермаркетів “Сільпо” доставила 300 тонн кам’яної йодованої солі від підприємства “Артемсіль”. 14 червня сіль залізницею доставили до складів мережі, а найближчими днями вона вже буде на полицях”, – йдеться в повідомленні.

Де сіль перебувала увесь час, після припинення виробництва на “Артемсолі” і протягом кількох тижнів відсутності цього продукту на полицях в магазинах, не повідомляється.

“”Сільпо” вдалося знайти запаси підприємства, щоб запропонувати покупцям у супермаркетах”, – зазначили в Асоціації.

Нагадаємо, про те, що сіль “Артемсолі” десь таки є, наприкінці травня повідомляв Центр протидії дезінформації. У повідомленні йшлося, що у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в декілька тисяч тонн за потреби 160 г на людину в місяць.

Тоді ж торгові мережі, такі як АТБ, “Фора”, “Сільпо” також стверджували, що дефіциту солі не буде, тому що було вивезено майже весь запас “Артемсолі”.

“”Артемсіль” зупинила виробничий процес ще у квітні. Але майже весь запас готової продукції змогли вивезти”, – підтверджував в.о. гендиректора підприємства Віктор Юрін.

Проте, на кілька тижнів у торгівлі утворився критичний дефіцит цього продукту. І на тлі великого попиту в роздрібних магазинах та на ринках з’явилася сіль зі штучно завищеними у п’ятеро цінами.

Державне підприємство “Артемсіль”, яке розташоване у місті Соледар неподалік від Бахмута на Донеччині, зупинилося у квітні через постійні ворожі обстріли. Артемівське родовище кам’яної солі постачало понад 90% солі в Україні.

З того часу і до сьогодні виробничий процес на підприємстві неможливий, а відвантаження продукції призупинено ще в квітні, бо вузлову станцію «Сіль» теж постійно бомблять. (Соледар, Бахмут перебувають під постійними обстрілами.)