Окрім житлових будинків, під час обстрілу рашистами Чорткова, постраждали і об’єкти підприємницької діяльності, повідомляється на сторінці міської ради.

На даний момент комісія обстежила 18 об’єктів бізнесу, котрі постраждали від вибухової хвилі.

За попередніми розрахунками відновлення та ліквідація наслідків обстрілів вартуватиме підприємцям понад 1,8 млн гривень. Зауважимо, це приблизна вартість матеріалів для відновлення будівель.