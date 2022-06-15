Це про те, що у важкі часи війни українці готові дарувати родинне тепло дітям, які цього потребують.

Завдяки здобуткам цифрової держави українці можуть навчатися, сплачувати податки, отримувати соціальну допомогу онлайн. А відтепер — проконсультуватися щодо усиновлення дитини можна не тільки офлайн, а й на порталі «Дія».

Онлайн-послуга полегшить подання необхідних документів для людей, які бажають усиновити дитину. І значно пришвидшить перевірку поданих документів. Адже тепер є можливість отримати онлайн-консультацію. За її результатами ви матимете змогу впевнитися, чи можете бути усиновлювачем та що необхідно доопрацювати, щоб ним стати.

«Зараз ми говоримо про право дитини на родину. І хоча в будь-якій країні на період війни зупиняється процедура усиновлення, адже за об’єктивних причин вона просто неможлива в реалізації, ми спростили процедуру опіки для рідних та родичів, а також активно застосували тимчасове влаштування дітей. Ми маємо близько 20 000 звернень про бажання прихистити дитину. Це про те, що українці готові дарувати родинне тепло дітям, які цього потребують. Тож цим людям потрібно лише допомогти зробити це правильно та з огляду на інтереси самої дитини. Ми можемо та мусимо зробити все, аби викорінити сирітство в Україні. І цифровізація сприятиме усиновленню, полегшуючи його», — повідомила ініціаторка проєкту, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук. «Символічно, що саме в День захисту дітей, у надзвичайно складних умовах ведення бойових дій, відновлюється процедура національного усиновлення. Ми почали цифровізацію цієї сфери. Зробимо її зручною та зрозумілою, без усіляких умовностей паперової бюрократії. Сподіваємося, що перехід цієї послуги в онлайн допоможе подолати сирітство в Україні. Особливо в такі складні часи, коли діти залишаються без родин», — зазначив керівник експертної групи впровадження та оцінки якості надання електронних послуг у Мінцифрі Денис Іванов.

Як подати заяву на консультацію: авторизуйтеся на порталі «Дія», виберіть послугу консультації з усиновлення, заповніть усі необхідні пункти та підпишіть заяву електронним підписом.

Подання заяви триває до 5 хв. Опрацювання – 15 робочих днів. Потім із вами зв’яжеться служба в справах дітей та організує консультацію.

Наступним етапом розвитку цієї послуги стане подання в «Дії» заяви на статус кандидата на усиновлення, кандидата в батьки-вихователі прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу або опікуна.