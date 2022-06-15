Попри запровадження в Україні правового режиму воєнного стану цивільне життя триває, й людей цікавлять звичні юридичні моменти, як от орендувати або віддати в оренду земельну ділянку. Отже, про особливості реєстрації договору оренди земельної ділянки в сучасних умовах.

Не так давно набув чинності Закон України від 24 березня 2022 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким передбачено суттєві зміни щодо порядку оренди землі та реєстрації відповідних договорів під час воєнного стану.

Згідно із нововведеннями, державна реєстрація укладення договорів оренди земельних ділянок під час воєнного стану покладається на районні військові адміністрації (без необхідності внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

У теперішніх умовах відповідна військова адміністрація вносить відомості до спеціальної Книги реєстрації землеволодінь і землекористувань (в паперовій та електронній формах). Така Книга має бути передана до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру протягом 1 місяця з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних окремих її місцевостях.

Як здійснити державну реєстрацію договору оренди землі під час воєнного стану?

Для того, щоб зареєструвати договір оренди земельної ділянки, орендодавець має скласти заяву в електронній формі, до якої додати примірник договору, а також засвідчені орендодавцем копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку. Заява з доданими документами надсилається до військової адміністрації електронною поштою.

Які строки державної реєстрації договору оренди?

Державна реєстрація договору оренди або надання вмотивованої відмови у державній реєстрації відбувається протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви.

Важливо, що підставою для відмови у державній реєстрації може бути лише невідповідність поданих документів закону.