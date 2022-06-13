Це можуть зробити ФОПи-спрощенці третьої групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%.

Подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його відтепер можна у «Дії», повідомляє уряд.

Як подати декларацію:

Декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України.

авторизуйтеся в застосунку Дія, у меню Послуги виберіть Податки ФОП – Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць;

введіть суму отриманого доходу за обраний місяць;

перевірте контактні дані та декларацію (за потреби відкоригуйте);

підпишіть її “Дія.Підписом” та надішліть.

Як сплатити єдиний податок:

Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.

авторизуйтеся в застосунку Дія, у меню Послуги виберіть Податки ФОП — Сплата єдиного податку 2% за відповідний місяць;

введіть суму отриманого доходу за обраний місяць і перевірте розраховану суму податку до сплати;

виберіть спосіб оплати та сплатіть;

зарахування коштів відбувається протягом трьох робочих днів, перевірити можна в “Розрахунках з бюджетом”.

Після повномасштабного нападу Росії економіка та фінансова система переведені з ринкових засад управління на управління в «ручному» режимі для реагування на безпрецедентні виклики. Цей підхід спрацював. Він дав змогу вгамувати паніку та стабілізувати роботу фінансово-економічної системи.