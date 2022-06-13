“Обладнання, яке ми отримали завдяки нашим друзям з Німеччини, вже використовують, зокрема, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Мав нагоду особисто ознайомитися з роботою цього устаткування, поспілкуватися з керівництвом та пацієнтами лікарні.