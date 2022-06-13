Сучасне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування важко хворих, передали у КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР – повідомив голова обласної ради, Михайло Головко, на своїй сторінці.
“Обладнання, яке ми отримали завдяки нашим друзям з Німеччини, вже використовують, зокрема, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Мав нагоду особисто ознайомитися з роботою цього устаткування, поспілкуватися з керівництвом та пацієнтами лікарні.
Як зазначили медики, це обладнання допоможе ще якісніше надавати медичні послуги жителям області, українцям, які приїхали в наш край з різних куточків держави, а також пораненим Захисникам України.Неодноразово наголошував, одне з пріоритетних завдань у роботі Тернопільської обласної ради — забезпечити своєчасне та якісне лікування у закладах охорони здоров’я комунальної власності.
Вкотре дякую за співпрацю нашим німецьким партнерам!” – написав голова облради.