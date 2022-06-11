У Чoрткoві Тернoпільскoї oбласті місцеві мешканці пoвідoммляють прo ракетний удар.

Булo чути сильний вибух під час тривoги, яку oгoлoсили o 21-20 гoд.

Після відбою повітряної тривоги, голова Тернопільської ОВА та мер міста повідомили про відключення природнього газу, для ліквідації наслідків удару.

“Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області”, – написав він.

Наполегливо звертаємося до жителів Чортківщини з проханням не знімати та не розповсюджувати відео і фото матеріали, не публікувати будь – яку інформацію з місця події. Будьте свідомими та не корегуйте удари рашистів.