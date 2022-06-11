Серед тих, хто взяв російський паспорт в тимчасово окупованому Херсоні – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Про це повідомляє російське прокремлівське видання ТАСС.

«Для мене це справді історичний момент. Я завжди думав про те, що ми одна країна та один народ», – заявив колаборант Сальдо.

При цьому, як зазначається, кремлівські пропагандисти показали вручення російських паспортів.

Варто зазначити, що колаборант Сальдо з 2002 по 2012 був мером Херсона, при цьому у 2008 року визнавався найкращим градоначальником України, потім був народним депутатом від Партії Регіонів.

Водночас, він як народний депутат у січні 2014 року проголосував за «диктаторські закони» Януковича, спрямовані проти Майдану.

Варто зазначити, що ЄС не визнає паспорти росії, видані на тимчасово окупованих територіях України. Всі російські паспорти, видані на окупованих рашистами українських територіях, не будуть визнаватися Євросоюзом, як документи.