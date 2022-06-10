За підрахунками радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, від початку повномасштабної війни Україна втратила близько 10 тис. військових, повідомляє ТСН.

На початку війни, за словами радника голови ОП, гинули 100 бійців за добу.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

“У нас на початку конфлікту гинуло 100 на добу в середньому. Але в російській армії 1000 на добу гинула в перші 20-30 днів. Зараз 200-300 гинуть, не менше. Ну, подився, за сьогодні тільки, щоправда, сьогодні нетиповий день, надто вже добре відпрацювала артилерія, тому осіб 600 за добу ми приговорили, не менше. Воно так і буде: один до п’яти, один до трьох, один до шести ось так коливатися”, – розповів радник голови ОП.

Фейгін запитав, чи можна, виходячи з підрахунків Арестовича, сказати, що українська армія втратила до 10 тис. бійців?

“Так, десь так”, – відповів він.

В цьому контексті радник голови ОП розкритикував західних союзників, які надто повільними темпами передають Україні озброєння.