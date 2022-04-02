Ви можете звернутися до будь-якого лікаря Тернопільщини. Якщо вам потрібна консультація вузькопрофільних спеціалістів, направлення не є обов’язковим.
Якщо ви не маєте можливості або гострої потреби йти на прийом в медзаклад, скористайтесь записом на онлайн-прийом до лікаря через Helsi.
Зробити це можна через додаток або на helsi.me, обравши відповідний розділ «Онлайн-консультації». Дані про прийом будуть збережені в електронному кабінеті Helsi.
Навіть на онлайн-прийомі лікар може виписати рецепт, який буде збережений у вашому кабінеті.
Усі інсуліни за рецептами наразі безкоштовні.
Ліки за програмою «Доступні ліки» можна отримати як за електронним, так і за паперовим рецептом.
Виписати рецепт може, як завжди, терапевт, педіатр або сімейний лікар для інсулінів – перший рецепт від ендокринолога. Аптеки наразі приймають і електронні, і паперові рецепти.