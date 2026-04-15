71-річний водій заїхав у паркан і загинув

13 квітня сталася смертельна ДТП – 71-річний водій в’їхав у паркан і нежитлову будівлю та загинув. Поліцейські відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини аварії.

Повідомлення про ДТП надійшло від очевидців у селі Шершенівка Більче-Золотецької громади. За попередніми даними, пенсіонеру стало погано за кермом, він втратив керування та зіткнувся з огорожею і нежитловим приміщенням. Чоловік помер на місці. Пасажир авто травм не отримав, –повідомили в поліції Тернопільщини.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Наразі проводять перевірку, автомобіль помістили на арештмайданчик.