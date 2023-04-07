7 квітня – Благовіщення: народні традиції та походження свята

Християни східного обряду святкують Благовіщення щороку в один день, а саме 7 квітня.

Дата зафіксована, та не змінюється залежно від того, якого числа цьогоріч святкується Великдень. Про те, що це за свято, як його зазвичай відзначають і які прикмети існують на Благовіщення — читайте далі.

Про походження свята Благовіщення

За християнськими віруваннями, саме у цей день Архангел Гавриїл з’явився перед Пресвятою Дівою Марією. Він повідомив їй про непорочне зачаття та про долю її майбутнього сини — Ісуса Христа. Свято так і називається — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Та, яка народила сина Божого — отримала в цей день благу вість, що і відзначають тепер християни. Благовіщення — це одне з 12 найголовніших свят року для вірян.

Традиції та заборони на свято

Як і в більшість великих християнських свят — не можна працювати, шити, вбивати худобу, сваритись та кричати.

Особлива традиція — пекти й освячувати проскури. Їх несуть до церкви, а потім їдять усією родиною натщесерце. Дають спробувати й домашнім тваринам і свійській худобі. Вмішують у корм, щоб ті були здоровими та плодовитими. Християни вірять, що проскури мають таку ж цілющу силу, як освячена у церкві вода. Печеться ця страва зі звичайного дріжджового тіста і сьогодні проскури роздають прямо в церкві, тож не потрібно готувати їх вдома.

Інших традиційних страв на Благовіщення немає — досі триває Великодній піст. Не можна вживати жирну їжу і продукти тваринного походження. У честь великого свята послаблення діє лише на рибу та маленький келих вина.

Забобони застерігають від того, щоб у цей день щось віддавати, викидати чи позичати. Адже так можна “винести” достаток зі свого дому. Інша заборона стосується волосся, яке є символом долі. Щоб не заплутати свою долю — не можна в цей день стригтись та навіть розчісуватись.

Не можна вдягати на Благовіщення обновки (інакше ті довго не вціліють) та слід бути обережним з вогнем. Щоб не готувати нічого на ньому — стравами на цей день запасались ще на день до свята.

Заготовляли в це свято сіль — кожен із членів сім’ї додавав по дрібці в мішечок, а господиня дому потім обсмажувала її та берегла як ліки та оберіг. Якщо до кінця року не було нагоди використати цю сіль — її спалювали в багатті.

Особливу увагу приділяли 7 квітня настрою в родині та відносинам з близькими: не сварились, були ввічливим та обережними з висловами. Адже за повір’ям, яка атмосфера буде в домі цього дня — така і протримається протягом наступного року.

Гарною звісткою вважалось побачити білого птаха, особливо голуба. В деяких регіонах навіть випікали цього дня голубів з тіста. Та частіше все ж це робили на Обретіння.