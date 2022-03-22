Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 22 березня о 17:30 год:

– в Україні запровадили кредитні канікули. Зокрема, у період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач не буде нести відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом;

– Національний банк України збільшив ліміт зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном із 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті);

– у медзакладах Тернопільщини надають допомогу 729 громадянам з областей, де ведуться активні бойові дії. В області народились 59 дітей з числа переміщених;

– на Тернопільщині триває постійний моніторинг радіаційного фонду. За проведеними замірами, показники природного радіаційного фону на Тернопіллі в межах норми;

– Тернопільська громада прийняла 14,5 тис. переселенців, з них 5213 осіб – залишились у нас на довший період. Щодня цифра внутрішньо переселених осіб зростає. Так, з уповноваженим представником «Medair» у Польщі Деймоном Тернер Елсвортом обговорено спільні дії та механізм налагодження підтримки. Зокрема, проведення гуманітарної місії та відкриття координаційного центру міжнародної організації у Тернопільській міській територіальній громаді;

– Тернопіль продовжує отримувати гуманітарні вантажі. Зокрема, сьогодні громаді передали генератори та необхідне обладнання для роботи комунальних служб. Тернопіль також продовжує відправляти гуманітарні вантажі у міста, які потерпають від російської агресії. Наголошуємо, що усі волонтери працюють по офіційних листах, які підписуються обласною військовою адміністрацією та міським головою. Згодом, волонтери звітують, що гуманітарний вантаж отримали ті, хто найбільше цього потребує;

– оперативна ситуація в області стабільна;

– стосовно гуманітарних вантажів, то варто зазначити, що ними займаються органи влади. Я якщо благодійні чи волонтерські організації хочуть доправляти допомогу, то варто звертатися за координацією до офіційних структур. Лише тоді ця допомога буде рівномірно розділена та оптимально використана;

– прохання до переселенців, які стали жертвами чи свідками злочинів РФ проти України, звертатися до правоохоронних органів та документувати ці порушення. Це можна зробити, як за номером 102, так і зателефонувати до Тернопільської обласної прокуратури за номерами 096 69 331 68 або (0352) 52 82 85, (0352) 43 51 00, які працюють цілодобово та без вихідних, або залишати повідомлення на електронній пошті ternoprok@gmail.com;