65-річна  тернополянка втратила великі гроші через військового лікаря з Сирії

До Тернопільського районного управління поліції звернулася мешканка міста Тернополя, 1960 року народження, з заявою про те, що стала жертвою шахрая під час спілкування у соціальній мережі.

“За словами потерпілої, протягом певного періоду вона здійснювала переписку з невідомим чоловіком, який представився військовим лікарем із Сирії. Під час спілкування співрозмовник увійшов у довіру до жінки, розповівши, що він також є вдівцем, і між ними нібито виникли близькі стосунки. Згодом «іноземець» повідомив, що хоче приїхати до Тернополя, але потребує фінансової допомоги для оформлення документів і дороги. Під цим приводом жінка добровільно перерахувала кошти трьома платежами на банківські картки сторонніх осіб. Загальна сума збитків склала 577 375 гривень”,- повідомили у поліції.

Після отримання третього переказу зв’язок із «військовим лікарем» обірвався.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.