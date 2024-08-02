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65 бригада отримала від Тернопільської міської ради 30 «бойових пташок»

02.08.2024

Руслан Іннак

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Війна з рф, Теми, Офіційно, Новини

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Мерія Тернополя передала 30 FPV-дронів нашим Героям-захисниками з 65 бригади. Дрони будуть нищити московських окупантів на передовій. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, техніку закупили за зверненням командування бригади.

«На звернення командира 65-ої бригади, Тернопільська міська рада закупила та передала безкоштовно нашим Героям-захисникам 30 FPV-дронів. Дякую всім платникам податків з Тернополя. Завдяки Вам, мерія щоденно допомагає нашій армії. Нехай ці «бойові пташки» допомагають нашим воїнам нищити московську нечисть. Слава Україні!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, 24 липня мерія передала чергову партію FPV-дронів для спецпідрозділу Національної поліції, які зараз виконують бойові завдання на передовій.

Нещодавно, міська рада передала чергову партію fpv-дронів та розвідувальних квадрокоптерів Маvic у військову частину, де служить багато тернополян.

Також на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про безоплатну передачу на баланс чотирьом тернопільським військовим квадрокоптери, тепловізори та камеру.

Новина від пресслужби. 

Теги: війна, ТМР, Сергій Надал, дрони, міська рада

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