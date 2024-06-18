5 українських зірок, яких благали виступати в Росії, але вони не зрадили собі

Героїв нашого сьогоднішнього матеріалу ніколи не тягнуло до Росії. І поки їхні колеги до та після 2014 року активно гастролювали країною-агресоркою, вони розвивали карʼєру виключно на своїй батьківщині.

Про кого йде мова – дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Гурт “Без обмежень”

Гурт “Без Обмежень” жодного разу не проводив концертів в РФ і не випускав пісні, які могли б стати популярними серед росіян. Лідер колективу Сергій Танчинець назвав дві причини такого рішення.

“Є дві причини: одна з них – ідеологічна, а друга – практична. Ідеологічна полягає в тому, що ми ніколи не створювали контент, який там був би цікавим. А друга практична – я думав про це питання в часи, коли було модним українським артистам їздити до Росії”, – сказав музикант.

“Ми тоді були не надто популярні, і Росія для нас була дуже-дуже далеко. Я навіть не звертав на неї увагу”, – додав він.

Також артист розповідав про випадок, коли гурту запропонували провести концерт в країні-агресорці. Замовниками були люди, в яких батьки родом з Вінниччини, проте навіть тоді колектив відмовився.

Гурт “Без Обмежень”(фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Тартак

Гурт “Тартак” також ніколи не гастролював країною-агресоркою.

“Мені важко оцінювати моїх колег, які їздять виступати в Росію, тому що я ніколи не виступав там. Я засуджую антиукраїнські виступи, появу на концертах, які носять антиукраїнський душок, якісь концерти до дня захисника вітчизни в Кремлівському палаці – такі концерти я засуджую”, – говорив екслідер гурту Сашко Положинський, який від початку великої війни захищає Україну в лавах ЗСУ.

“Тартак” (фото: (facebook.com/TAPTAK))

Ірина Федишин

Запрошували виступати до РФ і співачку Ірину Федишин, але через чітку громадянську позицію вона відмовилась.

“Я не проти російської мови, але відразу виникає асоціація з Росією, а ця тема дуже болюча для нашої країни в зв’язку з тим, що відбувається зараз. Виступати в Росію мене запрошували, і мене це так здивувало – навіщо туди запрошують Ірину Федишин? Але, безумовно, я відмовилася”, – запевняла зірка в одному зі своїх інтерв’ю 2019 року.

.”У мене своя чітка громадянська позиція”, – сказала виконавиця.

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

MELOVIN

За виступ в країні-агресорці MELOVIN обіцяли високі гонорари, та він відмовився, пояснюючи це тим, що не поїде до Росії “в інтересах збереження моралі”.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Степан Гіга

Артист вітчизняної естради Степан Гіга каже, що моментів, коли його запрошували дати концерт у РФ і співати російською мовою, в його творчому житті було багато.

“Не хочу ображати моїх українських колег, але я цього не розумію, коли український артист співає по-російськи. Щоб тебе слухали на сході, ти мусиш співати російською. Я ніколи не проривався на Росію, мене це абсолютно не цікавило”, – говорив Гіга.

Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)