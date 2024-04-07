5 причин вивчити англійську мову

Можливість спілкуватися за кордоном, дивитися англомовний фільм без озвучення та субтитрів, добре розумітися в компанії при зустрічі з іноземцем – ось очевидні та дуже практичні переваги знання іноземної мови. Ви можете вивчити англійську та вдосконалити свої знання разом з First Cambridge Centre

Ми нарахували мінімум 5 причин через які варто взятися за підручники з англійської.

Перша причина: навчання та робота за кордоном

У сучасному світі знання мови дозволяють отримати міжнародний професійний або академічний досвід. Володіння англійською, яка є найпопулярнішою іноземною мовою у світі, може відчинити двері до багатьох можливостей. Ви можете прийняти рішення про навчання за кордоном, що дозволить вам отримати цінний досвід, а також налагодити міжнародні контакти. Коли мова заходить про роботу, знання другої мови часто вимагається в багатьох міжнародних компаніях і організаціях.

Друга причина: подорожі

Іноземні мови відкривають нам світ – це твердження особливо важливо для любителів подорожей. Завдяки знанню іноземних мов ми можемо вільно подорожувати та відкривати нові місця та культури. Знання мови полегшує спілкування з місцевими жителями, що перетворює подорожі на справжню пригоду. Більш того, важливо навіть базове знання мови. Це змусить вас почуватися безпечніше в тій чи іншій країні.

Третя причина: краще розуміння власної мови

Гете сказав: «Хто не знає іноземних мов, той нічого не знає про свою». Іноземну мову ми вивчаємо свідомо, на відміну від рідної. Вивчаючи нову мову, ми звертаємо увагу на структуру речень, частини мови, вивчаємо нові слова… Також «міжнародні», спільні для багатьох мов – наприклад: комп’ютер, конституція чи глобалізація. Завдяки цьому наша рідна мова теж стає правильнішою і багатшою.

Четверта причина: стимуляція роботи мозку

Дослідження показують, що вивчення мови допоможе розвивати її можливості не лише в лінгвістичній сфері, які характерні для лівої півкулі. Двомовні люди набагато краще справляються з багатозадачністю, вони легше адаптуються до нових, складних умов і краще вирішують завдання, що вимагають використання вербальної комунікації.

Вивчення англійської зможе покращити засвоєння знань в абсолютно різних сферах. Активізуючи свій мозок у лінгвістичній сфері, ви розширюєте його можливості майже в усіх інших сферах, що може бути вирішальним у школі чи університеті. Доведено, що учні, які приділяють хоча б 30 хвилин на тиждень вивченню іноземної мови, також досягають вищих результатів з інших предметів порівняно з їхніми однолітками, які не вивчають мови.

Пʼята причина: особистісний розвиток

Вивчення нової мови, як-от англійської, — це чудовий спосіб розвиватися як особистість. Це допомагає покращити пам’ять, концентрацію та аналітичні навички, а також розвиває комунікативні навички та емпатію.

Крім того, прогрес у вивченні іноземної мови може підвищити самооцінку та впевненість у собі, що призводить до кращого самопочуття та більшої задоволеності життям.

Знання англійської мови – це не тільки вміння спілкуватися, але й ключ до багатьох професійних, освітніх та особистих можливостей. Незалежно від того, чи вивчаєте ви англійську для бізнесу, для навчання чи для суто особистих цілей, інвестиції у вивчення мови обов’язково окупляться.

Тож не зволікайте – почніть вивчати англійську вже сьогодні та відкрийте для себе нові горизонти!