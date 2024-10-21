5 кімнатних рослин, які допоможуть позбутися плісняви у будинку

З настанням холодів температура повітря починає знижуватися, тому в будинку може з’являтися пліснява. Ванна кімната є одним з найбільш поширених місць для розмноження цвілі. Однак є природне рішення, яке зробить вашу оселю набагато зеленішою та чистішою від плісняви в холодні пори року, пише Express.

Експерти вважають, що є деякі кімнатні рослини, які ідеально підходять для темних приміщень. За словами фахівців Beards & Daisies, які займаються рослинами, однією з найважливіших причин для того, аби завести кімнатні рослини в будинку в осінньо-зимовий період, є їхня здатність покращувати якість повітря. Тому вони назвали п’ять кімнатних рослин, які зменшать прояви плісняви та не потребуватимуть особливого догляду.

Змієголовник

Цю рослину також називають “тещин язик”. Вона діє як природний очищувач повітря, фільтруючи шкідливі речовини та додаючи вологи до сухого повітря в приміщенні.

Рослина-павук

Експерти зазначають, що ця рослина відома своїми очисними властивостями, а також за нею легко доглядати. Рослина-павук допомагає боротися з токсинами навколишнього середовища, такими як чадний газ.

Заміокулькас

Заміокулькас є стійкою рослиною, яка процвітає при слабкому освітленні та потребує небагато води. Її можна розмістити в кімнатах, де немає багато природного світла.

Лілія миру

Лілія миру є однією з найвідоміших кімнатних рослин. Ці квітучі рослини можуть ефективно видаляти токсини та забруднювачі з повітря в будинку.

Проте якщо ви маєте домашніх тварин, то лілія миру є токсичною для котів та собак, тому в цьому разі краще обрати щось інше.

Філодендрон

Завдяки своєму пишному листю ця рослина додає тропічного відтінку будь-якій кімнаті та може процвітати при непрямому освітленні. Листя філодендрона діють як пиловловлювач, зберігаючи поверхні меблів чистими. Також він є дуже міцним, тому не потребує особливого догляду.