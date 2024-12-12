5 фактів про казино, які вас вразять

Всесвіт казино величезний і сповнений цікавих подій. Це світ, який супроводжував людей протягом тисячоліть і пов’язаний з любов’ю людей до удачі, випадковості та азартних ігор.

Казино, які зʼявилися з розвитком технологій, а саме легальні онланй казино (!!!) створили комфортні умови для того, щоб користувач міг зануритися у цікаву гру, просто взявши в руки гаджет.

Ми підготували кілька цікавих фактів про казино, які вас точно здивують:

1. Перші азартні ігри повʼязані Месопотамією

Азартні ігри та парі були частиною дозвілля людства з давніх часів. Перші ознаки азартних ігор виявлені в стародавній Месопотамії понад 5000 років тому. В археологічних пам’ятках були виявлені клинописні таблички із записами ігор у кості та ставок. Ці ігри були популярною формою розваги в стародавньому Вавилоні.

2. Найбільший виграш в історії казино

Максимальний джекпот в ігрових автоматах становив 39,7 мільйона доларів у готелі та казино Excalibur у Лас-Вегасі у 2003 році. У покері призи також можуть бути дуже важливими, особливо в турнірах. Наприклад, призові фонди World Series of Poker (WSP) перевищують 10 мільйонів доларів для переможця головної події. Цифри вражаючі, чи не так?

3. Лас-Вегас не перший

Коли ми думаємо про казино, на думку спадає образ міста Лас-Вегас, але очевидно, що це місто не те, де в ігрових залах міняється найбільше грошей. Лас-Вегас, безсумнівно, є найважливішим містом казино в Сполучених Штатах, і він також може бути містом, яке найбільше захоплює головних героїв у фільмах (звісно, речей із Голлівуду), але місто, яке отримує найбільше від гри, — це Макао. Це адміністративний регіон Китаю. Макао знаходиться поблизу Гонконгу і є єдиним китайським містом, де дозволено грати в азартні ігри, оскільки це головний центр азартних ігор для більш ніж тисячі мільйонів жителів країни, а також жителів М’янми, Брунею та Лаосу, де також грають в азартні ігри заборонено. Уявіть собі, який дохід приносить цей трафік!

4. Сандвіч і казино

Історія сендвіча сягає аж 18 століття. Цей різновид бутерброда з’явився завдяки британському аристократу Джону Монтегю. Він мав слабкість до азартних ігор і не хотів відходити від грального столу навіть, щоб поїсти. Тоді він попросив свого кухаря приготувати йому щось таке, щоб він би зʼїв, тримаючи у руках, щоб не переривати гру. Так виникла ідея подати шматки м’яса між двома шматками хліба. Це дозволяло грати і їсти одночасно, не забруднивши рук.

Ця ідея сподобалася не тільки самому Монтегю, але й швидко поширилася серед його знайомих, а згодом і по всій Англії. Завдяки своїй практичності та універсальності сендвіч став улюбленою їжею багатьох людей.

Сьогодні сендвіч — це один із найпопулярніших страв у світі, який має безліч варіацій і подається в різних культурах.

5. Найстаріше казино у світі

Найстаріше казино знаходиться не у Франції чи Монако, а в Італії. Його заснували у 1638 році й спочатку це був театр, який мав невелику секцію, присвячену азартним іграм. Згодом ця секція стала найпопулярнішою, тож заклад у підсумку став казино.