5 фактів про казино, які вас вразять

Всесвіт казино величезний і сповнений цікавих подій. Це світ, який супроводжував людей протягом тисячоліть і пов’язаний з любов’ю людей до удачі, випадковості та азартних ігор.
Казино, які зʼявилися з розвитком технологій, а саме легальні онланй казино (!!!) створили комфортні умови для того, щоб користувач міг зануритися у цікаву гру, просто взявши в руки гаджет.
Ми підготували кілька цікавих фактів про казино, які вас точно здивують:
Азартні ігри та парі були частиною дозвілля людства з давніх часів. Перші ознаки азартних ігор виявлені в стародавній Месопотамії понад 5000 років тому. В археологічних пам’ятках були виявлені клинописні таблички із записами ігор у кості та ставок. Ці ігри були популярною формою розваги в стародавньому Вавилоні.
Максимальний джекпот в ігрових автоматах становив 39,7 мільйона доларів у готелі та казино Excalibur у Лас-Вегасі у 2003 році. У покері призи також можуть бути дуже важливими, особливо в турнірах. Наприклад, призові фонди World Series of Poker (WSP) перевищують 10 мільйонів доларів для переможця головної події. Цифри вражаючі, чи не так?
Коли ми думаємо про казино, на думку спадає образ міста Лас-Вегас, але очевидно, що це місто не те, де в ігрових залах міняється найбільше грошей. Лас-Вегас, безсумнівно, є найважливішим містом казино в Сполучених Штатах, і він також може бути містом, яке найбільше захоплює головних героїв у фільмах (звісно, речей із Голлівуду), але місто, яке отримує найбільше від гри, — це Макао. Це адміністративний регіон Китаю. Макао знаходиться поблизу Гонконгу і є єдиним китайським містом, де дозволено грати в азартні ігри, оскільки це головний центр азартних ігор для більш ніж тисячі мільйонів жителів країни, а також жителів М’янми, Брунею та Лаосу, де також грають в азартні ігри заборонено. Уявіть собі, який дохід приносить цей трафік!
Історія сендвіча сягає аж 18 століття. Цей різновид бутерброда з’явився завдяки британському аристократу Джону Монтегю. Він мав слабкість до азартних ігор і не хотів відходити від грального столу навіть, щоб поїсти. Тоді він попросив свого кухаря приготувати йому щось таке, щоб він би зʼїв, тримаючи у руках, щоб не переривати гру. Так виникла ідея подати шматки м’яса між двома шматками хліба. Це дозволяло грати і їсти одночасно, не забруднивши рук.
Ця ідея сподобалася не тільки самому Монтегю, але й швидко поширилася серед його знайомих, а згодом і по всій Англії. Завдяки своїй практичності та універсальності сендвіч став улюбленою їжею багатьох людей.
Сьогодні сендвіч — це один із найпопулярніших страв у світі, який має безліч варіацій і подається в різних культурах.
Найстаріше казино знаходиться не у Франції чи Монако, а в Італії. Його заснували у 1638 році й спочатку це був театр, який мав невелику секцію, присвячену азартним іграм. Згодом ця секція стала найпопулярнішою, тож заклад у підсумку став казино.