28.05.2025 18:30

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

38-ма ОБрМП вітає юних контрактників: як «Контракт 18-24» готує захисників

28.05.2025

Руслан Іннак

52

Новини, Україна, Війна з рф, Головне в номер

Поширити:

Все більше молодих і вмотивованих юнаків приєднуються до Збройних Сил України за програмою «Контракт 18-24», обираючи шлях захисту Батьківщини. У 38-й окремій бригаді морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного сформовані навчальні підрозділи, де юні контрактники активно проходять базовий загальновійськовий підготовчий курс (БЗВП).

Телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз» підготувала матеріал, у якому розповідається, як молоді воїни розпочинають свій шлях у бригаді, які навички здобувають під час підготовки та що мотивує їх ставати частиною легендарної «морської сім’ї». Навчання включає як фізичну, так і психологічну підготовку, спрямовану на формування професійних захисників.

Відділення комунікацій 38-ї ОБрМП запрошує всіх охочих долучитися до бригади.

«Бажаєш стати частиною нашої легендарної сім’ї? Заповнюй форму заявки за посиланням: 38marine.com.ua», — зазначили у бригаді.

38-ма окрема бригада морської піхоти чекає на нових героїв, готових захищати Україну!

Теги: контракт, 18-24, 38-ма ОБрМП

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах