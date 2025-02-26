26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя

У цей день 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу на площу перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей. У такий спосіб вони засвідчили свою підтримку територіальній цілісності і суверенітету України.

Це було спільне гучне слово проти окупації росії, яка зайшла на півострів з військами. Мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч учасників.

Уже наступного дня до парламенту й уряду АРК увійшли регулярні військові формування рф і захопили будівлі.

Фактично активна збройна агресія росії проти України розпочалася 20 лютого 2014-го з переміщенням російських військових підрозділів у Криму та в районі Керченської протоки. Цей день Верховна Рада Україна визначила днем початку російської агресії.

Щоб вшанувати мужність і героїзм громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Указом Президента України від 26 лютого 2020 року № 58 встановлено пам’ятну дату День спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.