26 квітня у залі рекреації Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов із концертом «Музика проти війни» виступить Муніципальний Галицький камерний оркестр. Початок о 15:00 годині.

У програмі звучатимуть патріотичні твори та народні українські пісні в інструментальному виконанні.

Думки про те, що в країні війна – не відпускають, але змушують щось робити і якось діяти, аби не поступитися їй.

Разом з тим, Великодні свята за своїм покликанням несуть умиротворення людським душам, думки про неодмінну перемогу світла над темрявою, добра над злом, віри над зневірою. Спробою надати гармонії, бодай у одночасному співіснуванні у часовому вимірі та просторі цим цілком протилежним та непорівнюваним поняттям, повинна стати музика.

На концерт «Музика проти війни» запрошуються усі охочі. Вхід вільний.