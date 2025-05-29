25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада продовжує вдосконалювати свою майстерність, адже сила десантників — у знаннях, вміннях та злагодженій роботі команди. Системна підготовка, де кожен рух відточений до автоматизму, а сценарії відпрацьовані до секунди, забезпечує перевагу над ворогом на полі бою.

«Усі процеси в нас доведені до досконалості. Це дозволяє нам бути на крок попереду ворога й досягати успіху в бойових операціях», — зазначають у бригаді.

Навчання десантників спрямоване на формування високопрофесійних воїнів, готових до виконання найскладніших завдань.

Січеславські десантники запрошують молодь віком від 18 до 24 років долучитися до програми «Контракт 18-24» та стати частиною легендарної бригади.

«Приєднуйся до сильних! Дізнайся більше та подай заявку на сайті: 25-dshv.mil.gov.ua», — закликають у бригаді.

Навчаємося, щоб перемагати!