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25-та бригада ДШВ: молоді контрактники готуються перемагати ворога

29.05.2025

Руслан Іннак

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Новини, Суспільство, Війна з рф

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25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада продовжує вдосконалювати свою майстерність, адже сила десантників — у знаннях, вміннях та злагодженій роботі команди. Системна підготовка, де кожен рух відточений до автоматизму, а сценарії відпрацьовані до секунди, забезпечує перевагу над ворогом на полі бою.

«Усі процеси в нас доведені до досконалості. Це дозволяє нам бути на крок попереду ворога й досягати успіху в бойових операціях», — зазначають у бригаді.

Навчання десантників спрямоване на формування високопрофесійних воїнів, готових до виконання найскладніших завдань.

Січеславські десантники запрошують молодь віком від 18 до 24 років долучитися до програми «Контракт 18-24» та стати частиною легендарної бригади.

«Приєднуйся до сильних! Дізнайся більше та подай заявку на сайті: 25-dshv.mil.gov.ua», — закликають у бригаді.

Навчаємося, щоб перемагати!

Теги: контракт 18-24, 18-24

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