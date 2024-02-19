23-річний водій нахабно дрифтував у центрі Тернополя (Відео)

Днями, надійшло звернення на лінію 102 про те, що на вулиці Листопадовій водій автомобіля BMW дрифтує, нехтуючи правилами безпеки на дорозі, наражають на небезпеку як себе, так і оточуючих.

Патрульні розшукали транспортний засіб, встановили особу правопорушника та приятгнули до передбаченої законом відповідальності. Також інспектори з’ясували, що 23-річний водій неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

Інспектори цілодобово реагують на звернення громадян, пов’язані із порушенням ПДР та самостійно виявляють чимало водіїв-порушників.

Обурює цинічніть таких водіїв… Згадайте, що ви громадяни країни в якій щодня гинуть люди і відносний спокій в деяких областях країни можливий лише завдяки титанічним зусиллям