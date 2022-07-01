У Тернополі з 12 березня проводяться сільськогосподарські ярмарки, де жителі та гості громади можуть придбати асортимент сільськогосподарської продукції, товари підприємств харчової та переробної промисловості
Цієї суботи, 2 липня, ярмарки працюватимуть за адресами:
– вул. Лесі Українки, 39;
– на перетині вулиць Миру-Дружби;
– зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».
Нагадаємо, у зв’язку із зростанням температури зовнішнього повітря, під час проведення ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог.
Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні:
- дотримання відповідних температурних режимів під час реалізації швидкопсувних харчових продуктів тваринного походження;
- наявність документів про проведення ветеринарно – санітарної експертизи;
- дотримання продавцями правил особистої гігієни та наявність в них спецодягу та санітарних книг щодо проходження обов’язкових медичних оглядів;
- наявність витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.