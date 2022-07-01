У Тернополі з 12 березня проводяться сільськогосподарські ярмарки, де жителі та гості громади можуть придбати асортимент сільськогосподарської продукції, товари підприємств харчової та переробної промисловості

Цієї суботи, 2 липня, ярмарки працюватимуть за адресами:

– вул. Лесі Українки, 39;

– на перетині вулиць Миру-Дружби;

– зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».

Нагадаємо, у зв’язку із зростанням температури зовнішнього повітря, під час проведення ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог.

Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні: