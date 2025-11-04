18-та окрема бригада армійської авіації тримає наше небо

Ті, хто тримає наше небо. Ті, хто прикриває наших хлопців, які тримають нашу землю.

Обличчям до ворога — серцем до України.

18-та окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського, Сухопутні війська ЗСУ.⁩