18-та окрема бригада армійської авіації тримає наше небо

04.11.2025

Руслан Іннак

26

Війна з рф, Новини

Ті, хто тримає наше небо. Ті, хто прикриває наших хлопців, які тримають нашу землю.

Обличчям до ворога — серцем до України.

18-та окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського, Сухопутні війська ЗСУ.⁩

Теги: війна, ЗСУ, небо

