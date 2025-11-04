Передплата
18-та окрема бригада армійської авіації тримає наше небо
04.11.2025
Руслан Іннак
Війна з рф, Новини
Ті, хто тримає наше небо. Ті, хто прикриває наших хлопців, які тримають нашу землю.
Обличчям до ворога — серцем до України.
18-та окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського, Сухопутні війська ЗСУ.
