Український винахідник Ігор Клименко став лауреатом премії Global Student Prize 2022 й отримав 100 тисяч доларів за винахід, який потенційно зможе допомогти військовим очистити українську землю від ворожих мін.

Global Student Prize – нагорода, заснована торік фондом Varkey та Chegg.org для “неординарних студентів з усього світу, які разом змінюють світ на краще”.

Вона є логічним розвитком Глобальної премії для вчителів у розмірі 1 мільйона доларів США й відкрита для всіх студентів, яким виповнилося 16 років. Цікаво, що участь можуть узяти студенти очної та заочної форм навчання й навіть ті, хто навчається на онлайн-курсах.